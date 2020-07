Thronebreaker: The Witcher Tales è disponibile su iOS

Thronebreaker: The Witcher Tales è disponibile da oggi su iOS, ha annunciato CD Projekt RED in queste ore, con tanto di trailer di lancio per questa nuova versione su dispositivi Apple.

Il gioco può dunque essere scaricato da Apple App Store a questo indirizzo, al prezzo di 10,99 euro. Thronebreaker: The Witcher Tales è un gioco di ruolo ambientato nel mondo di The Witcher, dunque uno spin-off dei celebri RPG in grado di combinare esplorazione basata sulla narrativa con puzzle e battaglie a carte.

Creato dagli sviluppatori di The Witcher 3: Wild Hunt, il gioco ruota attorno alla storia regale di Meve, veterana di guerra e regina di due Regni Settentrionali: Lyria e Rivia. Dovendo affrontare l'imminente invasione nilfgaardiana, Meve è costretta ad imbracciare nuovamente le armi ed incamminarsi in un percorso oscuro dominato da distruzione e vendetta.

Già disponibile su PC e console, il gioco in questa versione iOS ha i controlli touch progettati per l'esperienza su mobile, oltre al supporto ai salvataggi in cloud in modo che i giocatori che hanno già avviato le partite su PC possano riprendere da dove avevano lasciato su tale piattaforma, e viceversa.

Giocando Thronebreaker su iOS, i giocatori possono sbloccare diversi bonus su GWENT: The Witcher Card Game per iOS, PC, e Android, tra cui ornamenti unici e 20 carte per le battaglie multigiocatore. Inoltre, i giocatori possono riscattare un set di goodies digitali di Thronebreaker gratuiti, tra cui la colonna sonora, bozzetti di gioco e mappa di Lyria.

La versione Android di Thronebreaker: The Witcher Tales è prevista sempre nel 2020, con ulteriori informazioni sulla data di uscita in arrivo in seguito. Nel frattempo, potete trovare più informazioni sul gioco nella recensione di Thronebreaker: The Witcher Tales.