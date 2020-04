TIM: 5 euro di ricarica gratis con il bonus del 2 aprile 2020, come ottenerlo da App MyTIM

Nella giornata di oggi, giovedì 2 aprile 2020, l'operatore storico italiano TIM torna a proporre ai propri clienti 5 euro di ricarica gratis. Vediamo come ottenerli e tutte le condizioni vincolati del caso, in questo rapido articolo.

Il bonus ricarica di TIM è disponibile solo oggi 2 aprile 2020, e lo resterà fino alle 23:59 di questa sera. Tutti i clienti interessanti al credito gratis potranno effettuare una ricarica telefonica di almeno 15 euro, ottenendo così altri 5 euro di credito bonus in omaggio, grazie alla promozione Ricarica Online (che solitamente torna con un appuntamento settimanale, ma è meglio non rischiare).

Ci sono però alcune condizioni ben precise da rispettare. La ricarica in questione va effettuata solo ed esclusivamente tramite l'App MyTIM, inoltre il metodo di pagamento accettato consiste in carte di credito, carte prepagate o nel servizio PayPal. Ancora, il taglio di ricarica da 10 euro non dà diritto ad alcun bonus, a differenza di quelli da 15, 25 e 50 euro.

Vediamo anche alcune informazioni che possono interessare a tutti i nostri lettori che sono anche clienti TIM. Di recente l'AGCOM ha inferto una nuova multa per la fatturazione a 28 giorni, e cambiano molti dettagli anche per la questione relativa all'acquisto di un modem TIM per la linea fissa.