TIM e Open Fiber insieme per la rete unica in fibra ottica

Arriva la conferma: TIM e Open Fiber uniscono le forze così da realizzare la rete unica in fibra ottica. Il progetto è stato annunciato lo scorso 31 agosto 2020, ma dettagli e novità sono recenti: il progetto porterà alla nascita di Accessco, tramite la fusione di Fibercop (rete di accesso primaria e secondaria di TIM) e di Open Fiber.

Potreste chiedervi cosa abbia portato alla fusione, e la risposta è subito servita: il bilancio del 2019 di Open Fiber non è stato di certo dei migliori. Il 2019 si è chiuso con una perdita pari a 117 milioni di euro; nello stesso anno l'indebitamento finanziario netto di Open Fiber è quasi raddoppiato, passando da 835,6 milioni a 1,6 miliardi.

Ci penserà dunque TIM a ribilanciare la situazione: la società deterrà almeno il 50,1% della neonata Accessco. Per gli attuali clienti di TIM e Open Fiber naturalmente non dovrebbe cambiare assolutamente nulla: la fibra ultra veloce rimarrà tale, si tratta di manovre puramente finanziarie.

E chissà che da qualche parte non vi sia l'intento di riportare in positivo l'intera situazione, proprio prima che iliad sia pronto a lanciare la sua rete fissa.