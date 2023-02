Tokyo Game Show 2023, date e programma dell'evento annunciati da CESA

CESA ha annunciato le date e il programma del Tokyo Game Show 2023, che si svolgerà dal 21 al 24 settembre 2023 nella tradizionale cornice del Makuhari Messe di Chiba e avrà come motto "Games in motion, the world in revolution".

È interessante notare che quella di quest'anno sarà la prima edizione del TGS a occupare tutti i padiglioni della struttura dopo diverso tempo, suddividendo come al solito le giornate fra business (21 e 22 settembre) e public (23 e 24 settembre).

Anche stavolta tornerà la mostra virtuale Tokyo Game Show VR 2023, che si svolgerà in contemporanea con l'evento ma durerà fino al 1 ottobre. La si potrà visitare utilizzando il proprio smartphone oltre che il PC, e lo stesso vale per la presenza online dell'evento.

Gli organizzatori sono determinati a valorizzare il TGS per consentire ai fan e alle aziende di ritrovarsi. Lo scorso anno, del resto, nonostante le restrizioni legate alla pandemia ci sono stati circa 140.000 visitatori e 26,98 milioni di visualizzazioni, mentre il Tokyo Game Show VR ha potuto contare su 400.000 utenti.

"Games in motion, the world in revolution": nonostante le tante difficoltà a livello mondiale, il mercato dei videogiochi ha continuato a vivere, nuove tecnologie hanno fatto la propria comparsa e sono nati nuovi team di sviluppo. "I giochi hanno il potere di guidare il mondo e la forza di ridisegnare la vita di qualcuno", hanno scritto gli organizzatori.