Master Detective Archives: RAIN CODE, un trailer presenta i personaggi

Il publisher Spike Chunsoft e gli sviluppatori di Too Kyo Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Master Detective Archives: RAIN CODE, in cui vengono presentati alcuni dei personaggi principali di questa avventura poliziesca in salsa noir dagli autori di Danganronpa.

Il gioco è ambientato in una città controllata da una spietata multinazionale, in cui vari Master Detective di tutto il mondo, ciascuno dotato di un'abilità unica, devono affrontare una fitta ragnatela di misteri irrisolti. Il filmato introduce i personaggi della World Detective Organization, tra cui il protagonista Yuma e Shinigami, la dea della morte incaricata di dare il tormento al nostro eroe.

Per l'occasione Spike Chunsoft ha annunciato anche le prime copie dell'edizione fisica standard e limited di Master Detective Archives: RAIN CODE includeranno un codice per riscattare una digital novel bonus.

Supervisionato da Kazutaka Kodaka, lo sceneggiatore principale di Master Detectives Archives: RAIN CODE, e scritto da Yoichiro Koizumi, questo racconto digitale funge da prequel della storia principale del gioco. Maggiori dettagli sul romanzo digitale saranno rivelati in un secondo momento.

Master Detective Archives: RAIN CODE sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 30 giugno 2023. Durante il Nintendo Direct di febbraio 2023 abbiamo visto anche un nuovo trailer.