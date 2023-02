MSI: abbiamo visto dal vivo la line-up dei laptop da gaming in uscita in Italia

Impegnata sin dal 2007 nella realizzazione di laptop da gaming, MSI non ha mai smesso di sviluppare prodotti innovativi e dalle performance sempre più spinte. Con l'arrivo della serie RTX 40 delle schede video NVIDIA GeForce e dei processori di 13° generazione Intel, l'offerta è quest'anno più che mai, decisamente appetitosa. I portatili MSI però non attraggono solo l'interesse del pubblico di giocatori, visto che il catalogo si estende anche a modelli pensati per i creator e per il business. Abbiamo avuto modo di vedere buona parte della line-up del 2023 durante un evento riservato alla stampa, toccando con mano i pezzi della nuova serie di laptop di MSI .

Laptop da gaming

MSI tira fuori i muscoli con le serie di laptop gaming

Partiamo da quello che è chiaramente il prodotto di punta della linea gaming di MSI, il Titan GT77 HX.

La linea Titan è sempre stata un concentrato di altissime prestazioni, pensata per i giocatori che non vogliono compromessi. Il GT77 HX arriverà in Italia in due configurazioni disponibili, la prima con una scheda NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12 GB di GDDR6 e la seconda con una RTX 4090 con 16 GB di memoria. Come detto in apertura, i nuovi laptop MSI si affidano alla potenza dei processori INTEL di 13° generazione e il Titan, nello specifico, è equipaggiato con un Intel Core i9-13980HX (Raptor Lake).

Sempre firmate INTEL sono le tecnologie ABT (Adaptive Boost Technology) e TVB (Thermal Velocity Boost), rispettivamente pensate per raggiungere frequenze turbo multi-core più elevate e aumentare la frequenza di ogni core fino a 100 MHz. Per gestire tutta questa potenza, il Titan GT77 HX si avvale del Cooler Boost Titan, un sistema di raffreddamento composto da 4 ventole e 8 heatpipe. Le performance però non sono solo sotto lo chassis: esternamente infatti troviamo un display MiniLED da 17.3" UHD+ a 144 Hz con HDR 1000 e una tastiera meccanica Cherry MX Ultra Low Profile con un sistema di contatto a punti incrociati in oro. Quest'ultima ci ha stupito per il feedback, gentile eppure molto solido e reattivo sotto le dita soprattutto se si tiene sempre in considerazione che si tratta di una tastiera integrata in un laptop.

Processore : Intel Core i9 Raptor Lake i9-13980HX @5.6 GHz

: Intel Core i9 Raptor Lake i9-13980HX @5.6 GHz Grafica : NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12 GB GDDR6

: NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12 GB GDDR6 Schermo: Dimensione: 17.3" MiniLED Risoluzione: 3840 x 2160 HDR 1000, 100% DCI-P3, IPS-Level panel

Tastiera : Cherry Mechanical Per-Key RGB by SteelSeries

: Cherry Mechanical Per-Key RGB by SteelSeries Batteria : capacità 99.9Whr, 220 Volt, 330 Watt

: capacità 99.9Whr, 220 Volt, 330 Watt Prezzo: a partire da 5.499,00€

Uno sguardo sotto la scocca del Titan GT77 HX

La linea gaming continua con la serie Raider, nei modelli GE78HX e GE68HX. Con processori Intel Core HX di 13° generazione fino all'i9-13980HX e GPU NVIDIA GeForce dalla RTX 4060 fino alla 4080, i Raider sono perfetti per il pubblico appassionato e attivo nel settore e-sport, grazie all'innovativo display. Parliamo di schermi in 16:10, da 17" oppure da 16" con risoluzione QHD+ oppure UHD; inoltre questa serie di laptop dispone della Matrix RGB light bar, con 16,8 milioni di colori ed elevati livelli di personalizzazione.

La linea gaming ovviamente non si esaurisce qui visto che nella famiglia MSI troviamo anche le serie Pulse e Katana, disponibili con monitor 15 o 17 pollici e schede NVIDIA GeForce serie 40 fino al modello RTX 4070, e La Serie Cyborg 15 e Thin GF63.

MSI Raider GE78HX

A colpirci però è stato lo Stealth 16 Studio, che rispetto a tutti i suoi "fratelli" appare come un laptop molto più sobrio ed elegante. Se le linee degli altri PC sono accattivanti e su certi modelli quasi aggressive, per restituire anche visivamente la potenza di queste macchine, la linea Stealth è il giusto compromesso tra eleganza e performance. Un laptop che non passa inosservato e che contiene le performance di un PC gaming all'interno di un involucro in lega di alluminio e magnesio, raffinato e ultraleggero; la colorazione Pure White vista da noi poi è davvero d'effetto. La linea Stealth Studio monta processori Intel Core di 13° Generazione fino all'i9 13900H, GPU NVIDIA GeForce dalla RTX 4060 alla 4080, sistema audio surround Dynaudio con 2 speaker e 4 woofer, sistema di raffreddamento Cooler Boost 5, touchpad molto ampio e tastiera SteelSeries Per-Key RGB.

Processore : a partire da Intel Core i7 - 13700H

: a partire da Intel Core i7 - 13700H GPU : NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB GDDR6

: NVIDIA GeForce RTX 4070 con 8 GB GDDR6 Schermo : a partire da 16'' QHD con risoluzione 2560 x 1600, 240 Hz, 100% DCIP3, IPS-level panel

: a partire da 16'' QHD con risoluzione 2560 x 1600, 240 Hz, 100% DCIP3, IPS-level panel Prezzo: a partire da 3.499,00 €

La colorazione Pure White dello Stealth 16Studio è davvero accattivante

Per quanto riguarda le disponibilità, i notebook delle serie MSI Titan GT77HX e Raider GE78HX saranno disponibili in Italia dalla fine del mese di febbraio mentre i Raider GE68HX e gli Stealth Studio arriveranno nel nostro paese a marzo.