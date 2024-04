TopSpin 2K25 è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio

L'editore 2K ha pubblicato il trailer di lancio del simulatore di tennis TopSpin 2K25 per ricordarci che è disponibile a partire da oggi su su PlayStation 5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam. Allo sviluppo lo studio Hangar 13, in precedenza autore di Mafia III. Vediamo il trailer:

Il trailer di lancio mostra l'atleta di copertina Frances Tiafoe alle prese con l'iconico rapper e appassionato di tennis Pusha T, un'apparizione dell'icona del tennis John McEnroe, un video di gioco con l'atleta di copertina Carlos Alcaraz contro Daniil Medvedev. Ci sono anche Andre Agassi contro Pete Sampras, Coco Gauff contro Madison Keys e numerosi altri membri del roster e MyPLAYER.