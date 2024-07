Il trailer di lancio di RESIDENT EVIL 7 biohazard per dispositivi iPhone, iPad e Mac

Capcom ha mostrato RESIDENT EVIL 7 biohazard per dispositivi iPhone, iPad e Mac durante il Capcom Next. Per la versione mobile, il team ha creato anche un sistema di gioco completamente touch: con varie funzioni uniche, come ad esempio la possibilità di gestire l'inventario direttamente sullo schermo.

Per quanto riguarda le fasi di azione, RESIDENT EVIL 7 biohazard proporrà i classici comandi a schermo ma con la possibilità di attivare il fuoco automatico così da semplificare l'utilizzo. I giochi sono ora disponibile su App Store con anche la possibilità di ampliare i contenuti con l'aggiornamento Gold Edition.

Ricordiamo che è possibile giocare solo con i modelli iPhone 15 Pro. C'è uno sconto speciale per il lancio.

Vi segnaliamo poi che è stato annunciato il nuovo Resident Evil.