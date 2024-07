Il prossimo Resident Evil è stato confermato ufficialmente da Capcom

L'annuncio è avvenuto a seguito della presentazione della versione nativa per dispositivi iOS di Resident Evil 7. Per l'occasione, Nakanishi ha raccontato di quanto importante è stato il cambio di direzione dietro al settimo capitolo, che a seguito della criticata deriva action di Resident Evil 6 ha ritrovato lo spirito più terrificante della serie horror grazie a un approccio inedito e con una nuova telecamera in prima persona.

Durante il Capcom Next, la compagnia di Osaka ha confermato che un nuovo capitolo di Resident Evil è attualmente in sviluppo e che alla guida c'è il director Kōshi Nakanishi , che ha già svolto lo stesso ruolo in Resident Evil 7 biohazard, mentre il director di Resident Evil Village è stato Morimasa Sato.

La dichiarazione del prossimo Resident Evil

Riguardo Resident Evil 9 (o come si intitolerà il prossimo nuovo capitolo) Nakanishi purtroppo non ha potuto dire molto. Le sue parole esatte sono state, in traduzione: "Stiamo realizzando un nuovo Resident Evil. È stato veramente difficile capire cosa fare dopo il 7. Ora però ho un'idea e a essere onesti la considero notevole. Non posso condividere alcun tipo di dettaglio per ora, ma spero che attenderete con trepidazione il gioco in cui potrò parlarne."

Ricordiamo che Resident Evil Village chiude la storia di Resident Evil 7 biohazard, quindi è credibile che questo nuovo gioco avrà un nuovo personaggio e una nuova storia. Non ci resta che attendere conferma in merito da parte di Capcom: speriamo che non si debba attendere troppo tempo.