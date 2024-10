Un trailer trafugato di Secret Level svela il cast della serie Amazon, ci sono Keanu Reeves e Schwarzenegger

Il video è apparso prima su un server Telegram e successivamente è stato ricaricato su YouTube. Amazon ha prontamente provveduto a eliminarlo con una richiesta di rimozione di DMCA. Non abbastanza in fretta, dato che alcuni dettagli succulenti sono comunque stati condivisi in rete.

Il cast parziale di Secret Level

Il trailer era fondamentalmente un nuovo estratto dalla serie e, senza entrare troppo nei dettagli, mostrava scene provenienti da alcuni giochi, come Sifu, MegaMan e Spelunky. Alcune sequenza apparivano poco rifinite, dando l'idea di un filmato ancora in fase di montaggio e non pronto per la pubblicazione.

Inoltre, il trailer ha permesso di stilare una lista parziale degli attori che impersoneranno i personaggi di Secret Level. Abbiamo già citato Arnold Schwarzenegger e Keanu Reeves, ma non sono gli unici nomi famosi. Ad esempio, troviamo Kevin Hart (Jumanji - Benvenuti nella Giungla, Una spia e mezzo), Laura Bailey (doppiatrice di Abby in The Last of Us Parte II) e Temuera Morrison (Jango Feet in Star Wars e Boba Feet in The Mandalorian).

Arnold Schwarzenegger

Kevin Hart

Keanu Reeves

Heaven Hart

Temuera Morrison

Ariana Greenblatt

Emily Swallow

Gabriel Luna

Ricky Whittle

Patrick Schwarzenegger

Merle Dandridge

Claudia Doumit

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Clive Standen

Laura Bailey

Michael Beach

Per chi non lo sapesse, Secret Level è una serie di 15 episodi creata dai creatori di Love, Death & Robots, che racconterà delle storie originali ambientate all'interno dei mondi di alcuni videogiochi celebri, come ad esempio God of War, The Outer Worlds, Armored Core e forse anche dello sfortunato Concord di Sony. Il debutto della serie su Prime Video è previsto per il 10 dicembre di quest'anno.