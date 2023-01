TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, video mostra il gameplay del circuito di Snaefell Mountain

Nacon ha pubblicato un video di TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 che mostra del gameplay tratto dalla prima sezione del circuito di Snaefell Mountain, riprodotto 1:1 nel gioco. Sostanzialmente possiamo vedere la gara in prima e in terza persona, saggiando l'ottimo senso di velocità e il lavoro fatto sulla grafica e sul modello di guida.

Il Tourist Trophy dell'Isola di Man è la gara più epica, pericolosa e spettacolare del mondo. È un tracciato di oltre 60 km sulle strade dell'Isola di Man che include 264 curve e richiede motociclette ad alta potenza appositamente preparate per la gara. I piloti che vi gareggiano si allenano per tutta la vita per avere la possibilità di vincere il più alto riconoscimento: essere incoronati campioni del TT dell'Isola di Man.

Il gioco include tutti i contenuti ufficiali dell'ultimo TT (piloti, motociclette, squadre, tracciato) per un'esperienza unica e fedele alla realtà. Catapultati nel bel mezzo del TT come se ti trovassi lì. Sentirai tutta la passione e la tensione che la gara è in grado di suscitare.

Che tu competa nella classe Supersport o Superbike, potrai gareggiare su 32 circuiti diversi e su oltre 200 km di strade. Non devi far altro che scegliere uno dei 38 piloti ufficiali disponibili: 21 in Superbike e 17 in Supersport.

Il gioco è dotato di un sistema di guida intuitivo e facile da apprendere con una fisica ultra-realistica e innovativa in grado di offrire una qualità di immersione e simulazione senza pari. Molti piloti professionisti sfruttano il gioco per allenarsi e imparare il circuito.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che TT Isle of Man: Ride on the Edge 3 uscirà a maggio 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4, PS5 e Nintendo Switch.