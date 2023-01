Assassin's Creed Mirage: mondo meno ampio in risposta al feedback dei fan, dettagli sullo stealth

Il direttore creativo di Assassin's Creed Mirage, Stephane Boudon, ha svelato qualche nuovo dettaglio legato al gioco e al modo in cui si ispira ai più vecchi capitoli della saga, rivelando che sarà un gioco con un mondo meno ampio in risposta al feedback di quei fan che non hanno troppo apprezzato la deriva open world degli ultimi capitoli. Secondo Boudon, Mirage riporterà la serie alle radici che hanno definito il franchise, lavorando anche sullo stealth.

In un'intervista a GamesRadar, Boudon ha dichiarato: "Con la sua portata più condensata e un chiaro focus su Basim e la sua crescita, il nostro obiettivo principale con Mirage è quello di fornire un'immersione totale nella Baghdad del IX secolo e negli eventi chiave dell'epoca per gli Occulti. Per le gestione della folla, ad esempio, abbiamo adottato un approccio più sistematico. In Assassin's Creed 2 si poteva vedere lo schema dei PNG che si raggruppavano nella loro corsia, era incredibile all'epoca, ma era un po' artificiale".

Stephane Boudon ha anche affermato che alcune meccaniche stealth e strumenti classici dei vecchi giochi, come le bombe fumogene e i coltelli da lancio, torneranno con un tocco moderno. "Per quanto riguarda la furtività, abbiamo anche rielaborato gli strumenti Stealth e le loro evoluzioni" ha aggiunto Boudon, "alcuni di essi sono strumenti ereditati dai vecchi giochi (la bomba fumogena, i coltelli da lancio) che già conoscete bene, ma il team ha lavorato su aggiornamenti specifici che vi permetteranno di reinventarli per adattarli perfettamente al vostro stile di gioco."

"La maggiore potenza hardware e l'esperienza che abbiamo sviluppato ci permettono anche di avere una mappa più ricca e densa rispetto ai primi AC, e questo significa per noi più opportunità di gioco, più interazioni tra i sistemi e più profondità. Significa anche dettagli incredibili e coinvolgenti per trattare Baghdad come uno dei personaggi principali di Mirage".

In linea di massima, quindi, possiamo aspettarci un'opera che sia sì ispirata ai capitoli più vecchi di Assassin's Creed, ma al tempo stesso moderna dal punto di vista del gameplay e della tecnologia utilizzata.

Vi ricordiamo infine che il possibile mese di uscita era stata svelato da Tom Henderson. Per il momento non abbiamo ancora visto il gameplay di Assassin's Creed Mirage, ma le regolari dichiarazioni degli sviluppatori stanno pian piano tracciando un disegno.