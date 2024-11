TV LG OLED evo Serie C4 a 144Hz e funzioni gaming è in offerta su Amazon per il Black Friday

Grazie alle promozioni del Black Friday 2024 lanciate da Amazon possiamo trovare offerte su vari modelli di Smart TV a prezzi invitanti. In particolare, se cercate uno schermo ottimo sia per guardare Film e Serie TV che per giocare con console e PC, potrebbe farvi gola la Smart TV LG OLED evo Serie C4 con sconti fino al 37% per i modelli da 48 e 65 pollici. Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei due box sottostanti. Partendo dal modello da 48", il prezzo consigliato è di 1499 euro, mentre quello promozionale per il Black Friday è di soli 949 euro, con un risparmio di 550 euro. Il taglio da 65" viene proposto al momento a 1.799 euro contro il prezzo consigliato di 2599 euro, con un risparmio di 280 euro. Infine, il modello da 65" è in offerta a 1.799 euro contro i 2599 euro canonici con un risparmio di 800 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.it.