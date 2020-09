Twin Mirror: la data d'uscita sarà annunciata domani da Dontnod

Attraverso Twitter Dontnod Entertainment ha fatto il più classico annuncio dell'annuncio. Domani 15 settembre 2020 alle 18 italiane lo studio francese annuncerà la data di lancio di Twin Mirror, il suo atteso thriller psicologico in arrivo entro la fine dell'anno per PS4, Xbox One e PC tramite l'Epic Games Store.

Nel caso in cui vogliate sapere tutto del gioco, vi consigliamo la nostra anteprima di Twin Mirror.

In questo articolo Alessandra Borgonovo parla di "un gioco con tanto potenziale, che ha fatto indubbi salti avanti sotto il profilo estetico, rifinendo i personaggi e lavorando molto sulle espressioni facciali, accentuando l'atmosfera misteriosa che aleggia attorno alla narrazione, ma restando un po' troppo sul vago per quanto riguarda la meccanica più importante dell'intero pacchetto: il Palazzo Mentale.

Un gioco interessate, quindi, in pieno stile Dontnod, che non vediamo l'ora di scoprire. Domani sapremo quando il gioco arriverà su PS4, Xbox One e PC tramite l'Epic Games Store. Con magari una capatina anche su PS5 e Xbox Series X, dato che probabilmente Twin Mirror arriverà nei negozi in contemporanea alle due console.

Cosa ne pensate? Lo attendete?