PS5 e Xbox Series X, ci siamo: la settimana 0 sta per cominciare

Dopo tanta attesa e una ormai insostenibile guerra di logoramento, questa sarà la settimana 0 di PS5 e Xbox Series X. Dopo che Sony annuncerà finalmente la data d'uscita e il prezzo di PS5, Oculus mostrerà la nuova generazione di visori VR, Apple i nuovi iPad e CD Projekt Cyberpunk 2077, possiamo finalmente affermare che si tratta dell'alba della nuova generazione di console. Siete pronti?

A rompere gli indugi è stata Microsoft. Ok, più per demeriti del proprio sistema di sicurezza che per un atto di coraggio, ma poco importa. Grazie ai leak abbiamo finalmente potuto conoscere data d'uscita e prezzo di Xbox Series X e S. Un'offerta decisamente interessante, che ha il doppio merito di offrire da una parte una next-gen ad un prezzo vantaggioso, dall'altra di aver rotto lo snervante stallo che l'intera industri stava vivendo da mesi.

Ok il coronavirus, ok gli eventi digitali, ma essere arrivati a due mesi dall'uscita di 'ste benedette console e ancora non sapere il prezzo, il giorno di lancio e la line-up iniziale cominciava ad essere assurdo.

Microsoft ha fatto la sua mossa e, come per magia, le cose hanno ripreso a muoversi. Ubisoft ha modificato la data d'uscita di Assassin's Creed Valhalla, ha annunciato POP (vabbè, era comunque atteso) e soprattutto Sony ha svelato la data del nuovo evento PS5. Quello nel quale, a meno che siano pazzi, saranno svelati tutti i dettagli del lancio della console.

Ma non solo.

Settimana prossima sarà ricca di eventi, che seguiremo rigorosamente in diretta con voi su Twitch. Si va dalla presentazione di Apple nella quale saranno mostrati, si dice, i nuovi iPad, a quella di Facebook nella quale sarà mostrato il nuovo Oculus Quest. Senza dimenticarci il nuovo Night City Wire, ovvero lo show pensato per mostrare le novità di Cyberpunk 2077.

In altre parole, dopo i prossimi sette giorni, se tutto andrà come previsto, dovremmo scoprire più o meno tutto quello che agogniamo sapere da mesi. Con in più, si spera, qualche sorpresa dell'ultima ora.

In altre parole sarà la settimana zero della nuova generazione di console. Il momento dopo il quale, finalmente, si potranno fare piani, programmi e sogni sulle macchine che ci terranno compagnia nei prossimi anni. Senza più tatticismi e inutili embarghi, che oramai non fanno altro che complicare le cose.

Cosa ne pensate? Siete pronti per la next-gen o avete ancora bisogno di qualche settimana di limbo per prepararvi?