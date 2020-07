Twitch, Dr Disrespect sta valutando di fare causa alla piattaforma per il ban

Guy 'Dr Disrespect' Beahm ha deciso di rompere il silenzio dopo il ban permanente da Twitch ricevuto per motivi ancora ignoti e in un'intervista con PC Gamer ha dichiarato di stare valutando una causa legale contro la piattaforma, sulla quella comunque non tornerebbe mai più. La sua dichiarazione in merito è stata asciuttissima: "Stiamo valutando azioni legali". Naturalmente non ha potuto aggiungere di più. Saranno i suoi avvocati a occuparsi della faccenda.

Negli scorsi mesi il Dr Disrespect era diventato il volto di Twitch, soprattutto dopo la fuga verso Mixer di Ninja e Shroud. Ciò non lo ha salvato dal ban, comminato per motivi ancora misteriosi (il dottore stesso afferma di non conoscere il motivo della sua cacciata).

Quando gli è stato chiesto come mai non abbia contestato sui social la durissima punizione ricevuta, il Dr Disrespect ha dichiarato: "Ci sono cose dietro le quinte che riguardano questioni legali che me l'hanno impedito... Inoltre non voglio andare sui social media e dire qualcosa di sbagliato o di giusto, o qualunque altra cosa."

Quale sarà il futuro del Dr Disrespect? Difficile dirlo a questo punto. Si parla di YouTube, ma non c'è niente di certo. Lui comunque non vuole più realizzare streaming in esclusiva. Ciò che appare certo è che il noto personaggio non sparirà del tutto e prima o poi farà il suo ritorno.