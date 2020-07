Xbox Series X: lo spazio occupato dai giochi sarà ridotto il più possibile

Lo spazio occupato dai giochi per Xbox Series X sarà ridotto il più possibile. A dirlo è stato Jason Ronald, il director of program management di Xbox in un'intervista con IGN, che ha così cercato di rispondere a una delle paure maggiori dei videogiocatori riguardanti la next-gen: gli SSD saranno abbastanza capienti? O bisognerà svenarsi per aumentare lo spazio disponibile?

Xbox Series X avrà di base un SSD da 1TB (PS5 uno da 825GB), uno spazio non proprio infinito, soprattutto se consideriamo che attualmente ci sono alcuni giochi che finiscono per occupare fino a 200GB. Il costo di un SSD è molto più elevato di uno di un normale hard disk, quindi il timore diffuso è che la next-gen abbia dei costi accessori molto superiori a quelli della generazione attuale.

Microsoft e Sony stanno entrambe cercando si ovviare al problema. Sony ha annunciato che i giochi di PS5 potranno essere installati a pezzi (ad esempio si potrà avere sull'SSD solo il single player o solo il multiplayer), mentre per Xbox Series X Ronald ha parlato di decompressione hardware, senza comunque scendere nel dettaglio, o di caratteristiche selezionabili nell'installazione, come il linguaggio utilizzato (se si utilizza l'italiano, perché avere tutte le altre lingue installate?).

Basterà? La speranza è che non ci si ritrovi in debito di spazio dopo pochi mesi di utilizzo della next-gen, considerando anche la maggiore dimensione delle risorse utilizzate.