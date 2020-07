Superhot: Mind Control Delete disponibile, con il classico trailer di lancio

Superhot: Mind Control Delete è finalmente disponibile, dopo un lungo periodo passato in Accesso Anticipato, come ci ricorda il classico trailer di lancio. Sicuramente saprete che i possessori di Superhot lo riceveranno gratuitamente. Nel video potete vedere delle sequenze di gameplay tratte dalla versione definitiva.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Superhot: Mind Control Delete, in cui abbiamo scritto:

Superhot: Mind Control Delete è la conseguenza estrema del gioco originale, ossia un'idea ancora vincente ma inevitabilmente derivata, che pur rimanendo sublime nella sua essenza, inizia a mostrare alcuni inevitabili limiti, come il faticare enormemente ad allontanarsi da se stesso o, più precisamente, ad ampliarsi, assumendo un respiro differente. È come un copione già scritto: un Superhot non può che contenere elementi meta videoludici e arroccarsi nel suo stile, eccelso ma già digerito e apparentemente impossibile da superare. Un Superhot è sempre Superhot, insomma, e Mind Control Delete riesce a compiacere la formula del capostipite, ma non a dire qualcosa di suo. È un po' come quei comici che ripropongono una battuta già fatta: magari fa ancora ridere, ma non come la volta precedente.