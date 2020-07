Dr Disrespect potrebbe passare a Youtube dopo il ban di Twitch?

La vicenda di Herschel "Dr Disrespect" Beahm, il celebre, quanto controverso streamer, non si è ancora del tutto chiarita. A diverse settimane dal suo celebre ban su Twitch, non si sanno ancora le motivazioni che hanno spinto Amazon a prendere questa decisione. Qualcosa, però, sembra muoversi: lo streamer potrebbe aver scelto YouTube come prossima tappa della sua carriera.

Le voci intorno al ban del Dr Disrespect sono state molto insistenti, ma nessuno è mai riuscito a trovare la verità. C'era ci accusava Alinity di essere responsabile del ban e chi diceva che Beahm fosse stato bannato non solo da Twitch, ma anche da altri social e piattaforme video.

Una cosa che, però, non sembra valere per YouTube. Senza troppi proclami, infatti, Dr Disrespect ha cambiato il link di atterraggio dei suoi profili social dal sua vecchio canale di Twitch a quello altrettanto vecchio, ma meno utilizzato di YouTube. Che sia una mossa in previsione di un cambio di casacca non ancora annunciato? D'altra parte il colosso dei video si è appena assicurato le performance di Tyler "Ninja" Blevins e il Dr Disrespect potrebbe essere una notevole aggiunta al suo catalogo di talenti.

Cosa ne pensereste di questa evoluzione della vicenda?

I was just informed that @drdisrespect has JUST changed his Twitch profile link to his YouTube one on twitter.

I don't have a screenshot of before the change so I'm not able to confirm.

Does anyone else have one to validate this? pic.twitter.com/v4JaAvR3sh