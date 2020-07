Amazon, buono da 10 euro in regalo con Kena Mobile: come averlo

Un buono da 10 euro spendibile su Amazon non si rifiuta mai, non trovate? Dovreste allora conoscere la nuova iniziativa legata a Kena Mobile , che abbiamo deciso di illustravi in questo rapido articolo. Si tratta, in particolare, della campagna promozionale "Passa a Kena". Passa a Kena permette di ricevere un buono Amazon dal valore di 10 euro : è sufficiente sottoscrivere un abbonamento a Kena Mobile entro le ore 10:00 del prossimo 21 luglio 2020 (dunque il "concorso" durerà una settimana). In particolare, i nuovi clienti sottoscriveranno un abbonamento all'offerta Kena 5,99 , che dal punto di vista dei contenuti propone quanto segue:

Vi sono però delle condizioni: per esempio, l'offerta è disponibile solo per i nuovi clienti che mantengano il proprio numero passando a Kena Mobile da liad, Ho Mobile, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Nextus, Noitel, Netvalue, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile - sono esclusi TIM, Windtre, Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Very Mobile.

Ancora, utilizzando il Codice Invito di un amico il nuovo cliente otterrà non solo il buono Amazon da 10 euro, ma anche un rimborso di 5 euro sul credito telefonico dopo il primo rinnovo. "Riceverai il Buono Regalo Amazon.it del valore di 10 euro solo dopo aver effettuato il primo rinnovo dell'Offerta Kena 5,99 acquistata tra le ore 10:00 del 13 luglio e le ore 10:00 del 21 luglio 2020" specifica l'operatore.

Chiudiamo l'articolo ricordandovi che un altro operatore molto interessante, cioè iliad, è quasi pronto per il suo debutto nella rete fissa.