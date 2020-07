WindTre: nuove rimodulazioni e rincari dall'operatore

Notizie non troppo buone per i clienti WindTre, operatore unico nato di recente dall'unione di Wind e Tre (era intuibile). A partire da queste ore sono ufficialmente entrate in vigore nuove rimodulazioni, seguite da altrettanti rincari. Vale la pena dunque esaminare per bene la situazione e capire che cosa è cambiato.

Diversi già clienti WindTre hanno ricevuto (e stanno ricevendo) un SMS molto eloquente, che li avvisa come in questi giorni la propria offerta verrà cambiata con la MIA 40 Special Edition, portando ad aumenti anche di 4 euro. Chiaramente è stato possibile per un breve periodo evitare tutto ciò esercitando il proprio diritto di recesso: "Modifiche contratto: dal 13 Luglio 2020, la tua offerta cambia in MIA 40 - Special Edition a causa dell'insostenibilita' economica dell'utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min. Illimitati e 40 GB, al costo di 10.99E/mese. Al termine del traffico dati incluso: 1GB aggiuntivo a 0,99E/giorno. Per maggiori dettagli sull'offerta clicca su windtre.it/mia-se2 Diritto di recesso entro il 12 Luglio 2020 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso".

Si tratta dunque di singole rimodulazioni ad personam, volte ad eliminare dal mercato vecchie offerte "non più sostenibili economicamente" da parte dell'operatore in questione; i rincari attualmente arrivano ad un massimo di 4 euro, ma si attestano anche su somme inferiori. Purtroppo WindTre non ha comunicato dettagli ufficiali, neppure sul suo sito web; le offerte interessate sono però tutte di vecchia data, risalenti ad alcuni anni fa.

Va da sé che la rimodulazione è già entrata in vigore, dunque in queste ore numerosi utenti si ritrovano con l'attivazione dell'offerta WindTre MIA 40 Special Edition, che costa 10,99 euro al mese e offre minuti illimitati e 40 GIGA mensili. Non particolarmente conveniente, considerando offerte simili presenti sul mercato. Di recente, lo ricordiamo senza alcuna volontà di infierire, WindTre è finita sotto inchiesta in seguito ad un blitz della guardia di finanza milanese.