Ghost of Tsushima: il codice per il tema dinamico gratuito PS4

Per celebrare il lancio di Ghost of Tsushima, PlayStation e Sucker Punch hanno condiviso il codice per scaricare il tema dinamico PS4 gratuitamente dal PlayStation Store.

Il codice per il PS Store europeo è: 8T2T-CRNJ-FM72.

Nel tweet seguente è anche possibile scoprire i codici da utilizzare anche negli store degli altri mercati di Sony. Nella giornata di oggi uscirà la recensione del gioco, per questo Sucker Punch ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale dell'ultima grande esclusiva per PlayStation 4.

Il tema dinamico mostra il protagonista Jin al centro della scena, con una forte luce alle sue spalle. La fitta foresta intorno a lui crea una grande atmosfera e le foglie che si muovono per lo schermo non fanno che rendere il tutto ancora più spettacolare ed evocativo.

L'ambiente, d'altra parte, è uno degli elementi più curati del gioco. In questa nostro speciale vi presentiamo il mondo di gioco di Ghost of Tsushima. Nelle ultime settimane Sony ha anche pubblicato un tema statico dedicato ai 10 anni del PS Plus, ma è decisamente meno ispirato.

Cosa ne pensate?