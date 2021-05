Two Strikes: demo PC disponibile di questo affascinante gioco dedicato ai samurati

Disponibile la demo PC di Two Strikes, un appassionante picchiaduro a incontri dedicato ai samurai che ha una particolarità: per vincere o perdere basta colpire o essere colpiti una o due volte. Si tratta sostanzialmente del seguito di One Strike e si approccia al combattimento in modo estremamente concettuale.

Come già detto, a scontrarsi sono dei samurai, dei quali soltanto due disponibili nella demo. I combattimenti non hanno un tempo limite, anche perché solitamente sono molto veloci: basta che uno dei due giocatori riesca a portare un colpo potente o due colpi più deboli ben piazzati per vincere. Chi viene ucciso tre volte finisce letteralmente dissanguato.

Da notare il bellissimo stile grafico, sia per i samurai, rigorosamente in bianco e nero, sia per gli sfondi, ispirati alla tradizione giapponese. La demo è giocabile in single player o in modalità vs. È completamente gratuita. L'unico prezzo per averla, se così lo vogliamo chiamare, è andare sul sito ufficiale e inserire la vostra email nel campo per il download.

Qui di seguito potete vedere un filmato che mostra in azione la demo di Two Strikes: