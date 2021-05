Resident Evil 3: mod rimpiazza Jill con Lady Dimitrescu di Resident Evil Village

Un modder ha sostituito Jill Valentine con Lady Dimitrescu in Resident Evil 3. Naturalmente stiamo parlando della versione PC, l'unica di fatto modabbile. Non stupisce che, visto il successo di Resident Evil Village, i modder si siano subito messi all'opera per sfruttarne i contenuti con i capitoli più vecchi.

Lady Dimitrescu è indubbiamente la protagonista assoluta di Resident Evil Village, almeno a livello iconografico. Peccato che la mod la renda una donna di taglia normale, facendole perdere la sua caratteristica principale. Comunque sia è simpatico vederla dalla parte dei "buoni", anche se solo in modo illusorio.

Il modder Raq ha spiegato che per realizzare la mod ha semplicemente estratto il modello 3D da Resident Evil Village importandolo in Resident Evil 3. Da notare che il modello della mod mantiene alcune delle sue caratteristiche originali, come la fisica del vestito e le animazioni facciali, tanto da sembrare quasi un'aggiunta naturale.

Alcuni hanno sottolineato che Lady Dimitrescu sarebbe stata meglio nel ruolo di Nemesis, vista la somiglianza della loro funzione in gioco. State tranquilli che qualche modder ci penserà e adopererà presto il cambio. Intanto potete scaricare la mod che la sostituisce a Jill Valentine dal solito Nexus Mods, ma non prima di aver ricordato che Resident Evil Village ha già delle nude mod.