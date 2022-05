Umurangi Generation: Special Edition arriva su Xbox Game Pass questo mese

Un nuovo arrivo a sorpresa per Xbox Game Pass a maggio 2022 sembra essere Umurangi Generation: Special Edition: non c'è ancora un annuncio ufficiale, ma il titolo riporta la dicitura "incluso con Game Pass" su Xbox Store, cosa che sembra proprio precedere il suo arrivo all'interno del catalogo.

Come potete vedere sulla pagina ufficiale di Umurangi Generation: Special Edition su Xbox Store, sul tasto verde per l'installazione o l'acquisto troviamo scritto "Incluso con Game Pass", anche se il titolo sarà disponibile solo dal 17 maggio 2022, dunque in tale data verrà inserito nel catalogo del servizio su abbonamento Microsoft.

Si tratta dunque di un altro lancio al day one all'interno di Xbox Game Pass, che si aggiunge agli altri 7 titoli già confermati che arriveranno all'uscita nel catalogo del servizio, probabilmente facente parte della prossima ondata di giochi previsti per la seconda metà di maggio 2022.

Umurangi Generation è un gioco di fotografia in prima persona ambientato in un mondo retrofuturistico.

Umurangi Generation, la copertina

È ambientato a Tauranga, città di Aotearoa, sullo sfondo di una crisi incombente: le città più grandi sono isolate da mura e le Nazioni Unite hanno schierato l'esercito e giganteschi robot per fermare un'invasione aliena. Nonostante tutto, la vita va avanti. Le persone vanno a lavorare, festeggiano per sfuggire alla realtà, si lamentano del governo, del divario tra ricchi e poveri...

Nel ruolo di un corriere di Tauranga Express, dovremo girare per tutta Tauranga scattando foto per raccontare quel mondo e la sua realtà attraverso l'obiettivo della macchina fotografica. La Special Edition comprende anche i DLC usciti dopo il lancio originale. Umurangi Generation era stato premiato all'Independent Games Festival 2021.