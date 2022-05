Xbox Cloud Gaming è cresciuto enormemente nel giro di due anni, esploso in Brasile

In un pezzo scritto per Xbox Wire, Catherine Gluckstein ha raccontato la crescita di Xbox Cloud Gaming dal lancio avvenuto nel 2020, fino a oggi, con una vera e propria esplosione in Brasile. La Gluckstein, che è la Vice President and Head of Product di Xbox Cloud Gaming, ha ribadito il dato già comunicato dal CEO Satya Nadella, ossia che il servizio è stato provato da più di dieci milioni di persone in tutto il mondo.

Le informazioni aggiornate arrivano a margine del lancio della versione cloud di Fortnite, gratuita per tutti: "Vogliamo consentire a tutti in tutto il mondo di giocare ai giochi che desiderano, con le persone che desiderano, sui dispositivi che già possiedono. Lo chiamiamo Xbox Everywhere."

La Gluckstein ha poi ribadito che Xbox vede i tre miliardi di giocatori sparsi in tutto il mondo come il suo pubblico potenziale e che il cloud è il mezzo per allargare l'utenza. Per questo in futuro saranno lanciati altri titoli free-to-play tramite cloud.

Attualmente Xbox Cloud Gaming è disponibile in 26 paesi ed è stato utilizzato su più di 6.000 tipi di apparecchi, che comprendono moltissimi modelli di telefoni Android, PC, sistemi iOS di varie generazioni e così via.

Recentemente Xbox Cloud Gaming è stato portato in diversi paesi. Come accennato, tra questi il Brasile si è dimostrato particolarmente ricettivo verso la novità, con un successo incredibile nelle prime due settimane di lancio, tale da aver messo in crisi i server di Microsoft.

Un altro dato interessante riguarda la quantità di titoli giocati in cloud: il doppio di quelli che normalmente giocano gli abbonati a Xbox Game Pass. Probabilmente questa tendenza è favorita dalla facilità e dalla velocità di avvio dei vari titoli.