Kirby e la Terra Perduta: un video ci insegna a cucinare con Kirby

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Kirby e la Terra Perduta per Nintendo Switch, in cui ci viene insegnato a cucinare insieme a Kirby. Naturalmente si tratta di una scusa per tornare a fare un po' di pubblicità a questo bel platform game e per mostrarne lo scoppiettante gameplay.

Per cucinare si intende infatti imparare a utilizzare le abilità di Kirby, come quella del fuoco, che può essere evoluta in diversi modi, o quella che gli consente di scavare, anche in questo caso evolvibile in diversi modi. L'ingrediente segreto del ristorante di Kirby sono le ricette stesse, ossia i modi in cui il personaggio elimina i nemici e le sua tante abilità.

Per saperne di più sul gioco, leggete la nostra recensione di Kirby e la Terra Perduta, in cui abbiamo scritto:

Il nostro parere su Kirby e la terra perduta era già estremamente positivo ancor prima di cominciare l'ultimo mondo. Il nuovo titolo Nintendo è ricchissimo di contenuti, sfoggia un level design straordinariamente vario ed è anche abbastanza longevo per gli standard della serie, nonostante la semplicità che lo rende particolarmente adatto ai più piccoli ma anche uno spensierato passatempo per gli adulti. Abbiamo completato il gioco con grande soddisfazione, ma quando abbiamo scoperto che la storia non finisce ai titoli di coda, e che c'è ancora da scoprire e da giocare, abbiamo avuto la conferma che la nuova avventura del Batuffolo Rosa è davvero uno dei titoli migliori nella sua lunga carriera, e una strada che HAL Laboratory speriamo percorra almeno un altro po' prima di ricominciare coi suoi esperimenti.