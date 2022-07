Valkyrie Elysium: nuovo trailer in arrivo, ecco data e orario

Square Enix ha annunciato l'arrivo di un nuovo trailer di Valkyrie Elysium, lo spin-off action di Valkyrie Profile per PC, PS5 e PS4. Il filmato verrà presentato alle 02:00 italiane di domani, mercoledì 6 luglio 2022.

Potrete visualizzare il trailer di Valkyrie Elysium all'orario indicato tramite il canale YouTube di Square Enix a questo indirizzo o direttamente in questa notizia dal player qui sotto.

In realtà l'arrivo di un nuovo filmato di Valkyrie Elysium non sorprende più di tanto, a causa del leak involontario del PlayStation Store di poche ore fa, che a quanto pare ha svelato in anticipo la data di uscita del gioco e mostrato alcune immagini che potrebbero essere tratte proprio dal trailer che verrà presentato tra poche ore.

Sarà comunque interessante vedere nuovamente in azione Valkyrie Elysium, con la speranza che il filmato di questa notte approfondisca maggiormente le dinamiche del gameplay e sveli nuovi dettagli su trama e personaggi.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Valkyrie Elysium è atteso su PS5, PS4 e PC (via Steam) entro la fine del 2022. A differenza della serie principale Valkyrie Profile di tri-Ace, si tratta di un action JRPG sviluppato dal team di Soleil.