PlayStation Plus: i giochi gratis PS5 e PS4 di luglio 2022 disponibili da oggi

Oggi, come ogni primo martedì del mese, arrivano i nuovi giochi gratis per PS5 e PS4 del PlayStation Plus, in questo caso quelli di luglio 2022, con altri tre titolo che verranno resi disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Sony.

Nel caso vi siate persi l'annuncio di Sony di pochi giorni fa, i giochi gratis del PS Plus di luglio 2022 che verranno resi disponibili oggi, martedì 5 luglio, sul PlayStation Store sono i seguenti:

Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS5 e PS4)

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan (PS4)

Arcadegeddon (PS5 e PS4)

Il primo è sicuramente il gioco che ha bisogno di meno presentazioni: Crash Bandicoot 4: It's About Time è il quarto capitolo della celebre serie nata con Naughty Dog e proseguita poi ottimamente con Toys for Bob in questi anni più recenti, fino a culminare proprio in quest'ultimo capitolo che ha convinto un po' tutti e rappresenta probabilmente l'aggiunta più sostanziosa e interessante della lineup di questo mese su Plus.

Per conoscerlo meglio, vi rimandiamo alla nostra recensione di Crash Bandicoot 4: It's About Time.

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan è il primo capitolo della serie antologica horror di Supermassive, che ha dato il via a queste particolari avventure narrative dal taglio nettamente cinematografico. In questo caso, la storia racconta di una sorta di relitto maledetto risalente al periodo immediatamente successivo alla Seconda Guerra Mondiale, ritrovato da alcuni ragazzi che decidono di esplorarlo, dando il via a una serie di eventi decisamente inquietanti. Anche in questo caso vi rimandiamo alla recensione di The Dark Pictures Anthology: Man of Medan per conoscerlo meglio.

Infine, Arcadegeddon è il nuovo sparatutto sviluppato da Illfonic, in cui potremo affrontare combattimenti in cooperativa insieme a tre amici esplorando differenti scenari, cimentandoci con divertenti minigame e sconfiggendo potenti nemici e boss.