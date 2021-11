Vesper: forte sconto per i saldi di Steam

Vesper è scontato del 40% per i saldi autunnali di Steam. Si tratta di un forte sconto per questa bella avventura italiana, che potete portarvi a casa per appena 8 euro. Si tratta di una grande offerte per l'ottimo titolo di Cordens Interactive, che speriamo convinca gli indecisi ad acquistarlo.

Vesper è un avventura visionaria ambientata in un mondo alieno colmo di trappole e di misteri da risolvere, dove le tue scelte possono cambiare il futuro di un'intera razza.

Controlla le menti dei tuoi nemici, utilizza il potere della Luce per scoprire i segreti del pianeta Aryish e fuggi da un'entità apparentemente indistruttibile capace di sovvertire la realtà. Immergiti nelle aliene e sognanti atmosfere di un pianeta ormai distrutto e rimani incantato dalla bellezza di uno scenario unico nel suo genere.

Per avere altre informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Vesper. Per ora il gioco è disponibile soltanto su PC. In futuro però potrebbe arrivare anche su console.