Call of Duty: Vanguard: crash continui, gli sviluppatori studiano il problema

Call of Duty: Vanguard sta avendo un grave problema di crash continui, che rende di fatto impossibile giocare. Gli sviluppatori di Sledgehammer Games stanno studiando la questione e sono già al lavoro per risolverla. Intanto hanno disattivato l'evento "Secrets of the Pacific", appena lanciato, da cui dovrebbero dipendere la maggior parte dei blocchi.

L'evento invita i giocatori a perlustrare Verdansk per cercare oggetti di un'altra epoca. Facendolo si sbloccano delle intel per l'imminente mappa Caldera di Call of Duty: Warzone. Purtroppo non tutto è andato come avrebbe dovuto.

Sledgehammer Games ha fatto sapere che i giocatori che hanno completato le sfide proposte prima della rimozione dell'evento manterranno tutti i loro progressi quando questo tornerà online.

Nel frattempo il lancio della mappa Caldera è stato rinviato all'8 dicembre 2021. Insomma, non è proprio un periodo eccezionale per la serie Call of Duty (in realtà per tutti gli sparatutto militari live service, considerando anche i problemi di Battlefield 2042).

Per il resto, vi ricordiamo che Call of Duty: Vanguard è disponibile per PC, Xbox One, PS4, PS5 e Xbox Series X e S.