Call of Duty Warzone: nuova mappa Caldera rinviata, proprio all'uscita di Halo Infinite

La nuova e attesa mappa di Call of Duty Warzone è stata rinviata da Activision, che ha deciso di effettuare un posticipo curiosamente corrispondente a un'altra data di uscita di notevole rilievo, ovvero il lancio di Halo Infinite.

La nuova mappa Caldera per Call of Duty Warzone arriverà dunque l'8 dicembre 2021, ovvero stranamente proprio nel giorno di lancio di Halo Infinite, sebbene quest'ultimo abbia già il multiplayer giocabile dal 15 novembre, dunque in un certo senso ha già avuto un proprio avvio in questi giorni.

Per la precisione, l'8 dicembre avranno accesso alla mappa Caldera tutti coloro che hanno acquistato Call of Duty: Vanguard, mentre l'apertura vera e propria come free-to-play per tutti è prevista per il giorno successivo, il 9 novembre 2021.

Call of Duty Warzone: la mappa Caldera ha una nuova ambientazione nel Pacifico

Si tratta dunque di un posticipo, sebbene leggero, rispetto a quanto era stato annunciato con le novità della Stagione Uno di Call of Duty Vanguard, visto che la mappa era prevista per il 2 dicembre 2021.

Una minima variazione che va però ad accavallarsi precisamente con il lancio di Halo Infinite, una data notevolmente importante per una certa parte di utenza e una coincidenza alquanto sospetta per quanto riguarda la scelta di Activision.

C'è peraltro da notare che Microsoft aveva inizialmente scelto una data presumibilmente lontana da altre uscite di rilievo per Halo Infinite, ma in un modo o nell'altro i tre FPS di maggior rilievo si sono comunque ritrovati a pestarsi i piedi a vicenda, visto che oltre a questo caso di Warzone c'è stato anche il posticipo di Battlefield 2042 al 19 novembre, dunque piuttosto vicino e praticamente sovrapposto al lancio del multiplayer.