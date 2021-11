Warner Bros Montreal lavora a un altro gioco oltre a Gotham Knights: un nuovo Batman?

Il team di sviluppo responsabile di Gotham Knights, ovvero Warner Bros. Games Montreal, sta lavorando anche a un secondo gioco, in base a quanto emerso dal profilo LinkedIn di uno degli sviluppatori, di cui non si sa ancora praticamente nulla.

Si parla di uno dei Senior Artist che sta attualmente lavorando ad alcuni aspetti di Gotham Knights, ma che nel profilo riporta anche un gioco non annunciato sviluppato praticamente in contemporanea, per il quale ha progettato alcune caratteristiche, pur continuando a lavorare sul gioco basato sulla licenza CD Comics.

WB Games Montreal finora ha lavorato solo a giochi basati sul brand Batman: il gioco di debutto è stato Batman: Arkham Origins e ha contribuito allo sviluppo di Batman: Arkham City di Rocksteady.

Questo potrebbe far pensare al fatto che il nuovo gioco sia proprio un altro capitolo di Batman, vista l'esperienza pregressa.

D'altra parte, come abbiamo visto, in Gotham Knights non sarà presente il Cavaliere Oscuro, visto che si incentra sull'uso dei suoi compagni Nightwing, Robin, Red Hood e Batgirl in una Gotham City rimasta orfana di Bruce Wayne. Potrebbe esserci un progetto parallelo su Batman da parte di WB Games Montreal? Staremo a vedere.