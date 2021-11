Xbox Game Pass Ultimate (1 mese): offerta del Black Friday 2021 su Amazon, miglior sconto dell'anno

È attualmente disponibile in offerta l'abbonamento Xbox Game Pass Ultimate da 1 mese su Amazon, per il Black Friday 2021. Lo sconto è del 15%, ovvero due euro. Il prezzo pieno per l'abbonamento da un mese di Xbox Game Pass Ultimate è 12.99€. Su Amazon, la sottoscrizione è stata messa in offerta solo una volta quest'anno, lo scorso settembre. Quello odierno, inoltre, è un prezzo migliore. Si tratta di un'occasione da non perdere se si vuole provare l'abbonamento o se si vuole estendere il proprio. Acquistando 12 mesi di abbonamento, si risparmia 24 euro, quasi come due mesi di abbonamento. Ovviamente i codici possono essere attivati anche uno alla volta, non tutti assieme.

Xbox Game Pass Ultimate permette di usare l'abbonamento da PC, console, cloud e - su Xbox - dà anche accesso a Live Gold e relativi vantaggi (gioco online, giochi gratis aggiuntivi...). Si tratta di un servizio di alto livello che permette di giocare a decine e decine di giochi, comprese tutte le esclusive Xbox, come il venturo Halo Infinite (campagna).

Xbox Game Pass da 1 mese

