Earthworm Jim torna sugli schermi con una serie TV animata da parte di Interplay

Earthworm Jim tornerà sugli schermi con una nuova serie TV animata, prodotta in collaborazione da Interplay Entertainment e APA, ovviamente incentrata sul medesimo personaggio protagonista dei due action platform usciti su Super Nintendo e Sega Mega Drive.

Mentre attendiamo il misterioso Earthworm Jim 4, al momento previsto su Intellivision Amico, spuntano notizie ufficiali su questa particolare produzione multimediale incentrata sul bizzarro personaggio in questione, lanciato nel 1994 dal primo capitolo della serie.

Earthworm Jim, un'immagine della serie animata

Non è peraltro la prima volta che Earthworm Jim viene proposto in versione serie TV: già nel lontano 1996, sull'onda del successo dei videogiochi, il verme spaziale era stato protagonista di 23 episodi animati trasmessi da WB Television Network.

Michel K Parandi guiderà il team creativo alla base di questa nuova produzione di Interplay, all'interno di una nuova divisione appositamente costruita per questo tipo di produzioni. "Ricordo che amavo Earthworm Jim da ragazzo", ha affermato Parandi, "E c'è così tanto potenziale in questo universo: una galassia piena di animali che combattono per il potere. Jim è un lombrico in un universo dove la Terra è ormai solo un mito.

Earthworm Jim, concept art della serie animata

La sua lotta per trovare un senso è surreale e comica, ma anche coinvolgente".

La serie prevede un cast di personaggi che comprende anche diverse figure inedite, ma al di là dell'annuncio e di alcuni concept art a corredo non ci sono altre informazioni al riguardo, dunque attendiamo ulteriori sviluppi sulla serie.