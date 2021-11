Black Friday 2021: MSI Optix, monitor curvo da 30 pollici in offerta Amazon, 21:9 da 200 Hz

Il Black Friday 2021 prosegue e su Amazon possiamo trovare in offerta un MSI Optix MAG301CR2, monitor da gaming Curvo da 30 pollici. Lo sconto è di 99.10€, ovvero del 25%. Il prezzo pieno per questo monitor è 399€, ma di norma non lo si trova oltre i 375€ nell'ultimo periodo. Il prezzo attuale è il migliore in assoluto su Amazon. È venduto e spedito da Amazon.

Questo monitore da gaming curvo (1.500R) propone una frequenza di aggiornamento da 200Hz con 1 ms di tempo di risposta. La risoluzione massima 2560 x 1080p (21:9). Supporta anche la tecnologia Adaptive Sync per ottenere immagini fluide e MSI Mystic Light.

MSI Optix MAG301CR2 Monitor Gaming Curvo

