Samsung Monitor 4K 28 pollici: offerta Amazon del Black Friday 2021

Per il Black Friday 2021, su Amazon troviamo in offerta un Samsung Monitor HRM UE590 da 28 pollici, risoluzione 4K. Lo sconto segnalato è di 129.10€, ovvero del 39%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo monitor è 329€. Negli ultimi mesi è stato possibile trovarlo a vari prezzi, spesso non oltre i 250€. Ora, si trova al proprio prezzo minimo storico. È venduto e spedito da Amazon. Questo monitor monta un pannello TN da 16:9 Ultra HD 4K con refresh rate a 60 Hz, 1 ms di tempo di risposta e FreeSync.

Samsung Monitor HRM UE590

