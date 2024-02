Virtua Fighter: SEGA lavora a un reboot del gioco, secondo un rumor

Virtua Fighter sarà protagonista di un reboot che SEGA ha affidato alle cure degli sviluppatori che si sono occupati di realizzare gli ultimi episodi della serie, almeno stando a un rumor.

Presente nella sua versione originale nelle sale giochi di Like a Dragon: Infinite Wealth, che come sappiamo ha venduto un milione di copie, lo storico picchiaduro a incontri con grafica poligonale potrebbe dunque tornare per un nuovo inizio.

Secondo la fonte che ha diffuso la notizia, da prendere con le pinze almeno per il momento, l'intenzione di SEGA sarebbe quella di confezionare un'esperienza dotata di modalità single player e multiplayer, capace di attrarre tanto gli utenti casual quanto gli appassionati più esigenti.