Vivo Y76 5G: annunciato ufficialmente lo smartphone di fascia media con raffreddamento a liquido

Annunciato e subito disponibile in Malesia a circa 275 euro, lo smartphone Vivo Y76 5G, simile per design e buona parte delle caratteristiche al Vivo Y76s 5G, è uno smartphone che si piazza nel mezzo della fascia media, ma costa qualcosa in più del modello lanciato in Cina, nonostante si accontenti di un più debole SoC MediaTek Dimensity 700. Il motivo, però, c'è e riguarda fotocamera frontale superiore, l'aggiunta di un sensore di profondità per il blocco fotografico principale e per il SoC un sistema di raffreddamento a liquido Five-Dimensional che promette di mantenere lo smartphone fresco anche durante lunghe sessioni di gioco.

Il Vivo Y76s 5G nelle due colorazioni

Il nuovo smartphone Vivo risparmia sul notch, che resta a goccia nonostante sia una soluzione in via di estinzione, e sulla batteria, che si ferma a 4100 mAh. Ma gode di ricarica rapida da 44 w, 8 GB di memoria, di 4 GB di memoria aggiuntiva virtuale, di 128 GB di storage, di uno schermo luminoso per quanto LCD e del summenzionato raffreddamento a liquido, mettendo sul piatto alcuni elementi notevoli per uno smartphone i questa fascia. Inoltre sfrutta la tecnologia Ultra Game Mode 2.0 per ottimizzare l'hardware in ottica gaming e garantire prestazioni consistenti. Di seguito le caratteristiche tecniche del Vivo Y76 5G che possiamo per lo meno valutare su carta, in attesa di sapere qualcosa in più dell'arrivo di entrambi i modelli in occidente.

Scheda tecnica Vivo Y76 5G