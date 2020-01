Vodafone Happy Friday, i premi di oggi 24 gennaio 2020

Oggi 24 gennaio 2020 è un venerdì, e come tutti i venerdì torna puntualissimo l'appuntamento con Vodafone Happy Friday dell'operatore storico italiano. In questo breve articolo vi racconteremo tutti i premi che resteranno disponibili fino a questa sera.

Il Vodafone Happy Friday è l'iniziativa di Vodafone Italia pensata per i clienti più fedeli dell'operatore rosso: oggi questi ultimi potranno ottenere una gift card da 20 euro per l'acquisto di un volo andata e ritorno su Lastminute, oppure in alternativa un buono sconto del 35% su Volagratis. I buoni andranno poi applicati al momento del pagamento sui rispettivi siti web dei servizi citati.

Per accedere al Vodafone Happy Friday, come sempre, basterà recarsi nell'apposita sezione dell'app MyVodafone, disponibile gratuitamente su smartphone android e dispositivi iOS, entro e non oltre le 23:59 di oggi, venerdì 24 gennaio 2020. Prima di salutarci vi ricordiamo che di recente l'AGCOM ha inferto una nuova multa da circa 2 milioni di euro, a Vodafone, TIM e Wind Tre.