Fortnite: Gan e Skin per il Capodanno Cinese 2020 (24 gennaio)

Il Capodanno Cinese 2020 è ormai praticamente arrivate, ed ecco che Skin e contenuti a tema debuttano anche all'interno di Fortnite Capitolo 2. Vediamo i dettagli del negozio di oggi, venerdì 24 gennaio 2020.

Nel negozio di Fortnite Capitolo 2 di oggi troverete la Skin inedita Gan, il guerriero cinese: viene proposta a 1200 V-buck, un prezzo di circa 12 euro al cambio; torna disponibile nel negozio anche il buon vecchio Guan Yu, ma ora possiede uno stile aggiuntivo. Questo secondo costume viene proposto al prezzo di 1500 V-buck, circa 15 euro al cambio. Per gioia di chi se li è persi negli scorsi giorni, inoltre, tornano i balletti della serie di icone: Poki e Fisher.

Qui di seguito vi riportiamo tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi, venerdì 24 gennaio 2020. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere tra i commenti, se volete. Ma tenete sempre d'occhio le nuove sfide a tempo straordinario.

