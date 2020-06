Vodafone Happy Friday, premi e sconti del 12 giugno 2020

Nella giornata di oggi, venerdì 12 giugno 2020, torna un nuovo appuntamento con il Vodafone Happy Friday: per chi ancora non dovesse conoscerlo, si tratta del premio fedeltà dell'operatore rosso italiano. I clienti che possiedono una sottoscrizione al servizio ricevono ogni venerdì premi e regali interessanti, come quelli di cui vi parliamo in questo articolo.

Nella giornata di oggi 12 giugno 2020, in particolare, Vodafone regalerà tramite Happy Friday uno sconto del 30% da utilizzare presso Kiko. Sarà sufficiente raggiungere il portale ufficiale di Kiko e dedicarsi al proprio shopping, infine in fase di pagamento inserire il coupon. Lo sconto può anche essere cumulato con altre promozioni in corso e non prevede limiti minimi di spesa; sarà accessibile fino al prossimo 18 giugno 2020, dunque per circa una settimana.

Avete di tempo fino alle 23:59 di oggi per riscattare il vostro premio del Vodafone Happy Friday, selezionando la specifica voce del menù nella vostra app MyVodafone. Che altro aggiungere? Approfittiamo per ricordarvi come iliad potrebbe presto rimettere in discussione l'egemonia dei principali operatori: la linea fissa di iliad potrebbe arrivare entro il 2021.