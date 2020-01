Vodafone: ricariche standard da 5 e 10 euro disponibili da domani 20 gennaio 2020?

A partire da domani, lunedì 20 gennaio 2020, le ricariche standard di Vodafone Italia potrebbero ufficialmente tornare disponibili sul mercato, in formato fisico e presso alcuni circuiti ben specifici. Vediamo nel dettaglio cosa dovete sapere.

Le ricariche standard di Vodafone Italia sono quelli dai tagli di 5 e 10 euro: potrebbero tornare disponibili già da domani, lunedì 20 gennaio 2020, presso bar, tabaccherie ed edicole. Come ricorderete, nel 2019 erano state sostituite dalle Giga Ricarica, che offrivano meno credito telefonico di quanto previsto, salvo poi compensare con l'attivazione di alcuni servizi a base di giga, minuti ed SMS. Una soluzione, per la verità, non troppo gradita dai clienti Vodafone.

Queste ricariche di Vodafone Italia, se torneranno davvero, costeranno invece 5 e 10 euro, offrendo rispettivamente proprio 5 e 10 euro di traffico telefonico. Come del resto avrebbe già imposto di fare l'AGCOM, e a tutti gli operatori presenti sul mercato: vi terremo aggiornati.