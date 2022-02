Voice of Cards: The Forsaken Maiden, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

Voice of Cards: The Forsaken Maiden è disponibile da oggi in digitale per PS4, Nintendo Switch e PC. Per l'occasione, Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio del nuovo capitolo della serie realizzata da Yoko Taro e altri produttori storici di Nier e Drakengard.

Voice of Cards: The Forsaken Maiden è il secondo gioco della serie Voice of Cards, dopo The Isle Dragon Roars uscito nell'ottobre del 2021. È un GDR di stampo orientale con elementi visivi da board game, con gli ambienti riprodotti sotto forma di carte da gioco.

Il gioco è ambientato su un arcipelago remoto, protetto per generazione da delle sacerdotesse, ma ora sull'orlo della distruzione. Il giovane eroe di questa storia giura di salvare gli isolani e salpa per il mare insieme a Laty, una ragazza che non è riuscita a diventare una sacerdotessa.

Come confermato da Square Enix, Forsaken Maiden non si tratta di un sequel diretto di The Isle of Dragon Roars, ma ha una storia separata e dunque godibile anche da chi non ha giocato il predecessore.

Anche Voice of Cards: The Forsaken Maiden vede la partecipazione di Yoko Taro (serie NieR, serie Drakengard), il direttore musicale Keiichi Okabe (Drakengard 3, serie NieR) e il designer dei personaggi Kimihiko Fujisaka (serie Drakengard).