Horizon Forbidden West per PS4: Guerrilla spiega perché gira egregiamente su console old-gen

I trailer dei mesi scorsi e le analisi tecniche degli ultimi giorni hanno dimostrato che Horizon Forbidden West su PS5 è una vera gioia per gli occhi. Tuttavia è innegabile che anche su PS4 il gioco di Guerrilla Games sia magnifico da vedere e con performance solide, una cosa tutt'altro che scontata considerando i numerosi anni sulle spalle della console old-gen di Sony. In una recente intervista con Engadget, Guerrilla Games ha spiegato come il team ha gestito lo sviluppo cross-gen del titolo e le differenze tra le due versioni.

Il game director Mathijs de Jonge e il technical director Michiel van der Leeuw hanno spiegato alcuni degli accorgimenti presi dallo studio per far sì che la versione PS4 non sfigurasse troppo rispetto a quella PS5 e al tempo stesso come rendere quest'ultima all'avanguardia. Apprendiamo che i lavori su Horizon Forbidden West sono iniziati proprio su old-gen nel 2018 e che già allora Guerrilla Games era a conoscenza delle capacità della nuova ammiraglia di Sony, cosa che ha permesso allo studio di pianificare lo sviluppo su entrambe le console con largo anticipo.

"Sapevamo che sarebbe stato difficile realizzare qualcosa che avrebbe fatto brillare PS5 ma che al tempo stesso sarebbe stata gratificante per le persone in possesso di PS4", afferma van der Leeuw. "Quindi siamo stati molto felici di conoscere le capacità di PS5 molto presto, perché ciò significava che potevamo pianificare i passi necessari per raggiungere questo obiettivo. Fin dall'inizio abbiamo mirato ad avere personaggi, ambienti e vegetazione di alta qualità su PS5. Quindi vedrete solo modelli differenti per la versione PS4, ma l'atmosfera sarà la stessa."

La pandemia ha rallentato i lavori su Horizon Forbidden West, ma fortunatamente Guerrilla Games è riuscita comunque ad eseguire fasi di testing in remoto quantomeno della versione PS4 grazie a PlayStation Now.

"È stato davvero difficile per noi, la pandemia ci ha colpiti mentre eravamo all'apice della produzione", spiega van der Leeuw. "A causa della pandemia, siamo dovuti passare ai test con riproduzione remota. È stato un grande vantaggio quello di poter testare la versione PS4, perché questo significa che dovevamo realizzare una build ottima, piuttosto che concentrarci solo su PS5", ha aggiunto de Jonge.

L'Aspidente, una delle nuove minacce robotiche di Horizon Forbidden West

Allo stesso tempo, Guerrilla aveva l'obiettivo di realizzare una versione PS5 visivamente impressionante, non limitando il tutto a un semplice aumento della risoluzione e del framerate.

"Guardavamo gli screenshot per ogni singola cosa sullo schermo, che fosse l'erba, il cielo, le foglie, il tessuto, i capelli: tutto avrebbe dovuto avere qualcosa con cui capire immediatamente che si trattava della versione PS5", afferma van der Leeuw. Mentre de Jong ha spiegato che un'altra grande differenza tra le due versioni è data dai grilletti adattivi e il feedback aptico del Dualsense.

"Penso che sia stato fantastico vedere anche come avremmo potuto usare feedback aptico e grilletti adattivi per far risaltare le diverse armi, in modo che ognuna fosse unica. Quindi quando usi una fionda la sensazione è completamente differente rispetto a quando scocchi una freccia con l'arco."

Horizon Forbidden West sarà disponibile da domani, venerdì 18 febbraio, in esclusiva per PS5 e PS4. Da ora è già disponibile la patch 1.04 che risolve diversi problemi e migliora le performance.