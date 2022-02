AMD Ryzen 6000: dettagli su modelli, grafica integrata e prestazioni delle nuove CPU per laptop

A corollario della presentazione del CES 2022, AMD ha rivelato nuovi dettagli sulla serie di processori mobile AMD Ryzen 6000 con architettura Zen3+, identici per filosofia e per numero di core ai modelli precedenti, ma dotati di nuove GPU integrate con architettura RDNA2 e caratterizzati da un miglioramento del rapporto tra prezzo e prestazioni. Il focus sono gli ultraportatili, benché l'aumento nelle frequenze dovuto alla maggiore efficienza e la nuova piattaforma, con supporto per memorie DDR5 e connettività migliorata, vanno ovviamente a vantaggio di tutti i modelli, inclusi quelli destinati a finire in laptop da gioco di fascia alta dotati di GPU discreta. Purtroppo le informazioni rese disponibili sono ancora incomplete e probabilmente lo resteranno fino a quando non potremo mettere mano sui nuovi portatili, ma AMD ha rivelato qualche dettaglio e qualche dato prestazionale sulle due nuove GPU integrate AMD Radeon 640M e 680M, sull'AMD Ryzen 9 6900HX, sull'AMD Ryen 6980HS, sull'AMD Ryzen 9 6900H e sull'AMD Ryzen 7 6800U. Inoltre la compagnia ha illustrato nel dettaglio tutte le ottimizzazioni di questa nuova serie che grazie all'efficienza migliorata promette autonomia nettamente superiore combinata con una maggiore reattività.

La serie AMD Ryzen 6000 La serie AMD Ryzen 6000 supera per la prima volta i 5 GHz e lo fa con un modello da 35 W La lineup dei processori AMD Ryzen 6000 si affida a un refresh a 6 nanometri dell'architettura precedente, puntando più che altro sulle frequenze per aumentare la potenza di calcolo lato CPU. Ma sotto al guscio di Zen3+ ci sono anche nuove GPU integrate molto più potenti delle precedenti, un gran lavoro sull'efficienza in funzione di CPU pensate per esprimersi al massimo in laptop sempre più piccoli e una piattaforma rinnovata per tenere il passo della concorrenza. Al suo interno troviamo il supporto al chip di sicurezza Microsoft Pluton, al suo debutto proprio con i nuovi processori per laptop AMD, alle memorie DDR5 a 4800 MHz, quelle LPDDR5 a 6400 MHz, WiFi 6E, USB 4.0 da 40 Gbps per alcuni laptop in arrivo a primavera, HDMI 2.1 fino a 48 Gbps e DisplayPort 2.1 con DSC. Delle tre linee di CPU che compongono la famiglia AMD Ryzen 6000, quella che guarda ai laptop di fascia alta è senza dubbio la serie AMD Ryzen 6000H che, interamente caratterizzata da un TDP di 45 W, arriverà a marzo su laptop da gaming e creator da 16 e 17 pollici. Si parte dall'AMD Ryzen 5 6600H, l'unico a essere limitato a 6 core e 12 thread, e si passa agli AMD Ryzen 7 6800H, l'AMD Ryzen 9 6900HX e l'AMD Ryzen 9 6980HX che sono tutti equipaggiati con 8 core e 16 thread. Ma la dicitura HX non è casuale, con i due modelli di punta che possono spingersi al di sopra del TDP dichiarato. L'architettura dei processori AMD Ryzen 6000 è un refresh, ma la piattaforma è al passo con i tempi Anche la serie AMD Ryzen 6000HS comunque, è pensata per offrire una potenza elevata. D'altronde conta gli stessi modelli della serie precedente, seppur limitati a un TDP di 35 W per adattarsi a laptop da 15 pollici di diagonale. Ma questo, viste le frequenze analoghe, non impedirà all'AMD Ryzen 9 6980HS di essere il primo Ryzen a toccare il traguardo dei 5 GHz. La serie HS sarà infatti disponibile entro fine febbraio sui primissimi laptop equipaggiati con processori AMD Ryzen 6000. Dovremo aspettare marzo invece, per l'arrivo della serie AMD Ryzen 6000U che rinuncia a qualcosa nelle frequenze e risulta limitata a due modelli. Ma la mancanza delle varianti più spinte non ci sorprende visto che l'AMD Ryzen Ryzen 5 6600U e l'AMD Ryzen 7 6800U, comunque dotati rispettivamente di 6 core e 12 thread e di 8 core e 16 thread, sono pensati per l'ambito ultraportatile. Da qui la possibilità di lavorare sia a 15 W che a 28 W, con quattro varianti che promettono pochi sacrifici in termini di potenza per le versioni a 15 W e offrono 3 ore di autonomia in più rispetto alla generazione precedente, e nessun compromesso in quanto a dimensione dello chassis o durata della batteria per i modelli da 28 W, grazie alle numerose ottimizzazioni dei nuovi processori basati su architettura Zen3+. Scheda tecnica AMD Ryzen 9 6980HS Architettura: AMD Zen3+

AMD Zen3+ Processo produttivo: 6 nanometri TSMC

6 nanometri TSMC Core: 8 core e 16 thread

8 core e 16 thread Cache: L2 + L3: 20 MB

L2 + L3: 20 MB Frequenze P-core: base 3300 MHz, boost 5000 MHz

base 3300 MHz, boost 5000 MHz GPU integrata: AMD Radeon 680M (12 CU)

AMD Radeon 680M (12 CU) RAM: DDR5 4800 MHz / LPDDR5 6400 MHz

DDR5 4800 MHz / LPDDR5 6400 MHz Consumi: TDP 35 W

TDP 35 W Disponibilità: laptop con AMD Ryzen 9 6000HS in arrivo a febbraio

L'ottimizzazione e le nuove GPU RDNA2 I cinque livelli di ottimizzazione dei processori AMD Ryzen 6000 Con i processori AMD Ryzen 6000 manca il salto prestazionale di un'architettura tutta nuova, ma c'è un netto potenziamento per la GPU integrata e un gran lavoro sull'efficienza per una serie che secondo AMD vedrà i processori Ryzen in una posizione dominante nel segmento dei portatili più sottili di 18 millimetri. Il tutto con un occhio di riguardo verso gli ultraportatili, dove a fare la voce grossa c'è la serie AMD Ryzen 6000U. D'altronde la famiglia a basso consumo dei nuovi Ryzen per laptop non rinuncia a un grammo di silicio, con un modello di punta da 8 core e 16 thread equipaggiato con AMD Radeon 680M, la più potente delle nuove GPU integrate. Tutto impacchettato in un TDP da 15 W che può arrivare a 28 W senza richiedere chassis più grandi o soluzioni di raffreddamento superiori. Ed è merito tanto del passaggio ai transistor a 6 nanometri, quanto delle ottimizzazioni hardware e firmware che coinvolgono l'intera piattaforma Zen3+. I progressi hardware relativi all'efficienza includono core migliorati in termini di dispersione della corrente, reattività e gestione dei carichi di lavoro, grazie alla possibilità del sistema operativo di dialogare con ogni singolo thread e non più solo per ogni core. Il tutto abbracciato dalla nuova alimentazione del SoC che include deep partitioning, 4 impostazioni di alimentazione per l'interconnessione Fabric e nuove opzioni per il risparmio di energia che includono la possibilità di spegnere il display engine della CPU. I nuovi processori AMD Ryzen 6000 montano GPU integrate RDNA2 che promettono un salto netto nelle prestazioni grafiche Le varie novità sono poi sfruttate a livello del firmware che, dialogando con i driver, è in grado di ottimizzare i profili per ogni scenario, in modo da favorire e bilanciare performance, alimentazione, temperature e rumorosità a seconda delle preferenze e del contorno. L'evoluzione include infatti tutta la componentistica interna e i nuovi pannelli con DSC, il self refresh e la possibilità di aggiornare lo schermo solo nelle aree che cambiano. Tutto, insomma, per risparmiare energia, anche nello scrolling durante la lettura di una pagina web, tanto da rendere possibile la promessa di un'autonomia massima di 24 ore. Parliamo però di determinati dispositivi e di determinate condizioni di utilizzo che non includono certo il gaming laddove, tuttavia, troviamo il balzo in avanti più importante per i nuovi processori AMD. Le nuove GPU integrate RDNA2 promettono infatti un salto prestazionale imperioso grazie a un'architettura che offre un aumento di 1.5 volte della banda della memoria, cache L2 raddoppiata e piena compatibilità con la futura tecnologia di upscaling AMD Radeon Super Resolution, in arrivo in primavera e da non confondere con l'attuale FidelityFX Super Resolution. Escludendo le tecnologie di upscaling, la promessa è quella di un raddoppio della potenza effettiva e questo sia rispetto ai modelli precedenti, sia rispetto alle soluzioni della concorrenza. Ma ciò solo per quanto riguarda l'AMD Radeon 680M che, inclusa nei processori AMD Ryzen 7 6000 e AMD Ryzen 9 6000, conta 12 compute unit, un clock massimo di 2.4 GHz e 4 render backends. Per i processori AMD Ryzen 5 6000 invece, è stata sviluppata la meno potente AMD Radeon 660M che si ferma a 6 compute unit, un clock massimo di 1.9 GHz e 2 render backends. Decisamente inferiore, quindi, ma presumibilmente in linea con le soluzioni top di gamma della generazione precedente. Scheda tecnica AMD Ryzen 9 6900HX Architettura: AMD Zen3+

AMD Zen3+ Processo produttivo: 6 nanometri TSMC

6 nanometri TSMC Core: 8 core e 16 thread

8 core e 16 thread Cache: L2 + L3: 20 MB

L2 + L3: 20 MB Frequenze P-core: base 3300 MHz, boost 4900 MHz

base 3300 MHz, boost 4900 MHz GPU integrata: AMD Radeon 680M (12 CU RDNA2)

AMD Radeon 680M (12 CU RDNA2) RAM: DDR5 4800 MHz / LPDDR5 6400 MHz

DDR5 4800 MHz / LPDDR5 6400 MHz Consumi: TDP 45+ W

TDP 45+ W Disponibilità: laptop con AMD Ryzen 9 6000H in arrivo a marzo