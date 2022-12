Voti di Famitsu: Marvel's Midnight Suns il migliore di una settimana molto debole

Pubblicato l'elenco delle recensioni, con relativi voti, pubblicate sul numero 1778 di Famitsu, storica rivista giapponese di lunghissimo corso. Tra i giochi trattati, in realtà davvero pochi, spicca Marvel's Midnight Suns di Firaxis Games, che pure con solo un 33/40 risulta essere il gioco migliore della settimana.

Alphadia Neo (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) - 6/7/8/6 [27/40]

Hokko Life (Switch) - 7/7/7/7 [28/40]

Marvel's Midnight Suns (PS5, Xbox Series) - 8/8/9/8 [33/40]

Per il resto abbiamo il 28/40 di Hokko Life, un simulatore di fattoria colorato e molto tranquillo, e il 27/40 di Alphadia Neo, un gioco di ruolo giapponese di Kemco.

Da ricordare che Famitsu esprime i voti in quarantesimi, sommano i giudizi espressi da quattro differenti redattori per ogni gioco.

Detto questo, la settimana non è stata particolarmente esaltante in termini di uscite. Del resto siamo sotto Natale, quindi è normale che non ci sia moltissimo. Recupereremo nel 2023, anno che si prospetta quanto mai impegnativo dal punto di vista videoludico.