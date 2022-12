Classifica dei trailer più visti nel 2022, domina LoL, seguito da Poppy Playtime

GamesIndustry ha condiviso la classifica dei 10 trailer più visti del 2022 a livello mondiale, ovviamente relativi ai videogiochi. League of Legends è al primo posto con il video "2022 season cinematic" con oltre 140 milioni di visualizzazioni e con largo distacco dal secondo posto, conquistato da Poppy Playtime.

Di seguito la top 10 completa dei trailer più visti nel 2022, con tanto di player associati ai filmati in questione:

1) League of Legends - 2022 season cinematic - 142 milioni di visualizzazioni

2) Poppy Playtime - Chapter 2 official game trailer - 55 milioni di visualizzazioni

3) Call of Duty: Modern Warfare 2 - Banda MS 141 music video - 38,2 milioni di visualizzazioni

4) Call of Duty: Modern Warfare 2 - Worldwide reveal - 32 milioni di visualizzazioni

5) League of Legends - Lil Nas X: Star Walkin' - 31 milioni di visualizzazioni

6) Fortnite - All Battle No Build - 27,8 milioni di visualizzazioni

7) Fortnite - Chapter 3 Season 4 cinematic - 26,2 milioni di visualizzazioni

8) Fortnite - Frozst Survival by SawYair - 24,1 milioni di visualizzazioni

9) Fortnite - Zero Build gameplay trailer - 23,2 milioni di visualizzazioni

10) Fortnite - Racing map codes - 20,6 milioni di visualizzazioni

Come possiamo vedere il trailer del Capitolo 2 di Poppy Playtime è secondo con 55 milioni di visualizzazioni, che sono tuttavia meno della metà di quelle del filmato di League of Legends in vetta. Che cos'è Poppy Playtime? Ecco il nostro articolo dedicato.

L'ultimo gradino del podio se lo è aggiudicato Call of Duty Modern Warfare 2 con un trailer musicale da ben 38,2 milioni di visualizzazioni. Per il resto la classifica è dominata da Fortnite, che si è aggiudicato 5 posizioni su 10.

Ad eccezione di Call of Duty: Modern Warfare 2, nella classifica dei trailer più visti non c'è neppure uno dei giochi più venduti nel 2022 in USA, UK e Giappone. Il che dimostra, ancora una volta, come ormai il mercato dei giochi free-to-play sia ormai predominante nell'industria videoludica odierna.