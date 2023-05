Warhammer 40.000: Boltgun, trailer mostra sette minuti di gameplay prima del lancio

L'editore Focus Entertainment e lo studio di sviluppo Auroch Digital hanno pubblicato un nuovo trailer dello sparatutto in prima persona Warhammer 40.000: Boltgun, per anticipare il lancio che avverrà il 23 maggio 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Il filmato, che trovate di seguito, mostra sette minuti di gameplay, fatto di feroci sparatorie e dello scontro con un boss. Vediamolo:

Come potete vedere, Warhammer 40.000: Boltgun è un boomer shooter, ossia uno sparatutto in prima persona che riprende lo stile dei titoli vecchia scuola, sia dal punto di vista grafico, sia da quello del gameplay. Quindi si spara tantissimo in livelli dal design astratto dove il numero di nemici è direttamente proporzionale alla quantità di proiettili che si possono reperire nelle mappe.

Per avere maggiori informazioni, leggete il nostro provato di Warhammer 40.000: Boltgun, dove abbiamo scritto:

Di Warhammer 40.000: Boltgun abbiamo potuto provare solo tre livelli, ma ci sono decisamente piaciuti. Ironicamente un gioco che guarda al passato come questo ci è risultato più fresco di alcuni titoli moderni, che nel loro voler continuamente strafare finiscono per ammorbare e far perdere molto tempo al giocatore. Qui non sembrano esserci fronzoli o perdite di tempo: si spara dall'inizio alla fine, si attraversano i livelli correndo come pazzi (in senso figurato) e ci si lascia andare nel flusso di gioco, senza stare troppo a pensare alla grafica o ad altre questioni considerate secondarie, come dimostra la scelta stessa dello stile. Vedremo se la versione finale confermerà tante buone impressioni. Noi speriamo di sì, perché ci sono ancora tanti eretici da eliminare nell'universo.