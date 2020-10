Watch Dogs: Legion, grave bug su Xbox One X: surriscalda e spegne la console

Watch Dogs: Legion soffre di un grave bug su Xbox One X: a quanto pare il gioco causa il surriscaldamento della console, che si spegne automaticamente come misura di sicurezza per evitare danni.

Accolto dalla stampa internazionale con voti contrastanti, Watch Dogs deve fare i conti anche con questo problema, non da poco, che si verifica dopo 6-8 ore dall'inizio della campagna, nel corso di una missione intitolata, manco a farlo apposta, 404.

Pare che vari giornalisti abbiano sperimentato il medesimo bug, che gli ha impedito di procedere nel gioco e dunque anche di prepararne la recensione, generando una serie di grossi disagi. Le altre versioni sembrano invece non soffrire di tale inconveniente.

"Siamo al corrente del problema e metteremo a disposizione un hotfix per risolverlo il 30 ottobre", ha dichiarato Ubisoft in una nota ufficiale.

Se dunque siete in procinto di acquistare una copia di Watch Dogs: Legion per la vostra Xbox One X, meglio apettare il rilascio dell'aggiornamento per evitare rischi.